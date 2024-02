"Lenergy Pisa Beach Soccer: Casapieri e Ott, i primi colpi di mercato per la nuova stagione"

Lenergy Pisa Beach Soccer presenta i primi due calciatori che faranno parte della rosa per la nuova stagione, cercando ancora una volta di essere competitivi per la lotta Scudetto. La prima conferma del Lenergy Pisa Beach Soccer è quella di Leandro Casapieri, portiere classe ’94 e protagonista del ciclo vincente nerazzurro. Alla quarta stagione consecutiva tra i pali del litorale pisano, la conferma dell’estremo difensore arriva nei giorni in cui Casapieri è impegnato con la nazionale italiana a Dubai, dove giovedì prossimo avrà il via il mondiale di beach soccer. "Felice di continuare a far parte di questa famiglia – dichiara Casapieri –. Sarà un grande anno di cambiamenti in cui dovremo ricominciare a creare l’ambiente migliore per noi. Abbiamo chiuso un ciclo importante al quale devo molto, ma sono sicuro che se ne aprirà un altro". Il secondo volto della squadra del Lenergy Pisa Beach Soccer è quello di Noel Ott, duttile giocatore svizzero in questi giorni candidato al premio Beach Soccer Stars 2023 come miglior giocatore maschile. In vista dei numerosi impegni della stagione il Pisa va a garantirsi le prestazioni sportive di un atleta pluridecorato, con in bacheca numerosi titoli europei come l’Euro Beach Soccer League, gli European Games e l’Euro Winners Cup della scorsa stagione, oltre a numerosi riconoscimenti individuali quali il Golden Ball al mondiale del 2021, 3 candidature al Beach Soccer Stars come miglior giocatore e 2 inserimenti nel relativo dream team. Queste le prime parole di Ott: "Quando ho saputo dell’offerta del Pisa mi è stato chiaro che avrei voluto giocare per questo grande e professionale club. Non c’è voluto molto per convincermi". M.B.