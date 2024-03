Lentigione, che occasione sprecata. Col Certaldo non va oltre il pareggio

LENTIGIONE

1

CERTALDO

1

LENTIGIONE (4-3-2-1): Rizzuto; Casucci, Capiluppi, Nava, Macchioni (8’ st Cortesi); Grifa, Battistello (14’ st Pari), Roma (31’ st Bocchialini); Nanni (44’ st Nappo), Montipò; Formato. A disp. Zovi, Grieco, Turri, Manco, Martini. All. Beretti.

CERTALDO (3-5-2): Fontanelli; Borboryo, Bassano, Nunziati; Pagliai (35’ st Orsucci), Zanaj (26’ st Di Leo), Bernardini, Barducci, Innocenti; Akammadu (35’ st Bifini), Gozzerini. A disp. Cusin, Becucci, Bouhamed, De Pellegrin, Martini, Razzanelli. All. Ramerini.

Arbitro: Garbo di Monza (Sebini e Adinolfi).

Reti: 45’ pt Gozzerini; 20’ st Formato (rig.).

Note: pomeriggio tiepido e ventoso, spettatori 250 circa. Ammoniti Casucci, Macchioni e Nunziati. Angoli 4 a 2 per il Lentigione, recuperi 0’+4’. Prima della gara il presidente Alfredo Amadei ha premiato Alberto Formato per le 100 presenze in maglia Lentigione.

Tra Lentigione e Certaldo finisce 1 a 1, in un pomeriggio in cui il vento ha dato tanto fastidio, a partire dai rinvii dei portieri, terminati quasi tutti in fallo laterale. La partita sarà ricca di episodi, sfociati però in troppi errori da una parte e dall’altra: peccato, perché le sconfitte di Forlì e San Marino avrebbero potuto proporre ben altra classifica.

Al 2’ dai 20 metri Nanni mette di poco sul fondo, al 13’ Gozzerini impegna Rizzuto in una non difficile parata a terra. Al 30’ grande occasione per i locali, Nanni serve Formato in profondità, ma Fontanelli esce deciso e respinge in fallo laterale. Al 33’ è pericoloso Gozzerini, ma Capiluppi respinge. Al 38’ c’è un tentativo di Bernardini, ma Rizzuto para ancora facile a terra. Al 43’ le prove del gol: Capiluppi sbaglia il retropassaggio di testa, sulla palla va Akammadu che solo davanti al portiere alza il pallonetto sulla traversa. Un’occasione davvero incredibile con il Lentigione disattento in questa fase. Al 45’ passano infatti gli ospiti: rimessa laterale dalla sinistra, Barducci serve Gozzerini tutto solo in mezzo all’area e il forte diagonale a mezza altezza è una sentenza. 1 a 0 per i toscani, con il Lentigione che dà l’impressione di giocare sotto ritmo e con idee non sempre chiare. Nel secondo tempo il Certaldo si chiude nel fortino, ma il Lentigione sbaglia ogni tiro (Nanni, Montipò, Formato) sino al 20’. La bordata è di Nanni, Fontanelli non blocca, Formato gli ruba il tempo, ma il portiere toscano lo aggancia in piena area e lo atterra. Dal dischetto realizza Formato con grande sicurezza. Poi ancora tanti tiri sbagliati, con Gozzerini che si fa parare da Rizzuto un diagonale poco convinto.

Al 34’ il Certaldo rischia di capitolare, ma Montipò in mezza rovesciata all’interno dell’area colpisce la traversa. Fontanelli non ci sarebbe arrivato. Al 42’ ci prova ancora il Certaldo ormai stremato, al termine di un’azione dalla destra: il tiro finale di Di Leo, che sarebbe stato davvero pericoloso, viene deviato in angolo da un difensore biancorosso.

Gli altri match: Corticella-Forli’ 4-0; San Giuliano City-Aglianese 2-0; Victor San Marino-Progresso 3-4.

Oggi. Alle 14,30 per chiudere la 28ª giornata: Carpi-Mezzolara; Fanfulla-Borgo S. Donnino; Pistoiese-Prato; Ravenna-Sammaurese; Sant’Angelo-Imolese.

Classifica: Carpi 53 punti; Forlì 52; Ravenna 51; Victor San Marino 50; Lentigione 49; Corticella 48; Aglianese 40; Imolese 39*; Fanfulla, Sangiuliano City 38; Prato 37; Sant’Angelo 34; Sammaurese, Pistoiese 32; Progresso 29; Certaldo, Borgo San Donnino 20; Mezzolara 19.

* 2 punti di penalizzazione