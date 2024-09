Lentigione, partenza da tre punti

LENTIGIONE

1

TUTTOCUOIO

0

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Martini, Nava, Lombardi; De Marco (24’st Grieco), Sabba (29’st Pari), Battistello, Alessandrini (38’st Bocchialini); Nappo, Pastore (17’st Masetti); Babbi. A disp. Delti, Piccioni, Grammatica, Manco, Nanni. All. Cassani.

TUTTOCUOIO (3-4-2-1): Carcani; Contipelli, Salto Lomba, Veron Frando; Gianneschi (34’pt Haka), Sansaro, Bardini, Centonze (26’st Fino), Princiotta (26’st Ciotola) Di Natale (14’st Moras), Massaro (35’st Benericetti) A disp.: Dainelli, Sottile, Russo, Salvatore. All. Firicano.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata (Raschiatore e Silenzi).

Rete: 3’pt Nappo.

Note: terreno in pessime condizioni, spettatori 150 circa. Ammoniti Gasperini, Alessandrini, Nappo, Fino, Salto Lomba, Salvatore. Angoli 5 a 6, rec. 2’+6’.

Dopo il primo successo in Coppa Italia, buona anche la prima di campionato, per un Lentigione che s’impone al Levantini, ora denominato Immergas Stadium, per 1 a 0 al Tuttocuoio, formazione della provincia pisana.

Un risultato striminzito, pure con rischio finale, anche se del tutto meritato, in quanto la squadra di Stefano Cassani ha creato molto di più di quella di Aldo Firicano. Il Lentigione ha sofferto lo schieramento del Tuttocuoio, molto alto a disturbare le partenze dei locali; il terreno in pessime condizioni non ha favorito la squadra più tecnica, ma ai reggiani è mancata un po’ di pressione. Qualche errore sotto rete, poi, ha permesso che si arrivasse con un certo equilibrio ai minuti finali. Parte forte la squadra di casa: al 3’ Alessandrini imbecca sulla sinistra Pastore che arriva sul fondo, appoggia a centro area per Nappo che di piatto insacca in rete con un rasoterra angolato. Al 6’ De Marco, sempre sulla sinistra, trova Pastore pronto al tiro, ma il portiere ospite Carcani si oppone con bravura. Al 13’ Gasperini para facilmente un calcio di punizione battuto dal figlio d’arte Filippo di Natale. La classe non sembra essere proprio la stessa, anche se poi papà Antonio brillò soprattutto nella seconda parte di carriera. Al 16’ tiro dai trenta metri centrale di De Marco, con Carcani che mette oltre la traversa.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo e al 7’ Babbi dalla destra ricama per Alessandrini che sbaglia la porta da ottima posizione. Al 22’ Babbi lanciato in porta spreca il raddoppio dopo una galoppata di 40 metri: bravissimo il portiere a chiudere di piede, proteggendo il secondo palo. Al 34’ il Tuttocuoio spaventa i padroni di casa su calcio d’angolo, il pallone viene deviato sotto porta, ci sono un paio di rimpalli, ma è Gasperini a lanciarsi nella mischia per recuperare il pallone salvando il risultato. Al 46’ Gasperini mette il sigillo sulla sua bella prestazione: ancora da corner, il pallone danza nell’area di rigore per arrivare sui piedi di Fino. Il suo tiro è forte e ravvicinato, ma Gasperini, portiere di scuola Bologna, in volo respinge con un vero miracolo.