Lentigione-Prato. Missione possibile: "Fuori le unghie»

Il Prato va a caccia del primo risultato utile nel 2025. Dopo aver iniziato il nuovo anno con la sconfitta interna contro il Ravenna, i lanieri affrontano oggi (calcio d’avvio alle 14.30) il Lentigione, ossia la quinta forza del girone D di serie D, reduce dal pareggio il Tuttocuoio, che ha fatto seguito ai due passi falsi consecutivi contro Ravenna e Sammaurese. All’andata il match del Lungobisenzio finì a reti bianche. Da allora di acqua sotto i ponti, in casa biancazzurra, ne è passata eccome. Decisamente meno hanno cambiato i reggiani.

"Ce la dobbiamo vedere contro una squadra tosta, che subisce pochi gol (14 quelli incassati fino a questo momento, nda), anche se non ne segna molti - il commento di mister Marco Mariotti - Il Lentigione rappresenta una realtà ormai consolidata per questa categoria, dato che da diverse stagioni staziona in zona playoff e ha anche disputato una finale di Coppa Italia. Dal canto nostro dovremo avere tutto un altro approccio rispetto a quello di una settimana fa". Quello che il tecnico del Prato chiede (e che ha sempre chiesto fin dal suo arrivo) ai calciatori che andranno in campo è mostrare coraggio. "Bisogna giocarsi la gara a viso aperto, con la consapevolezza delle nostre qualità. Poi se gli altri saranno più forti allora batteremo loro le mani".

Sono attese anche delle novità di formazione, anche se le scelte per Mariotti restano piuttosto forzate a causa delle assenze. Rispetto all’incontro con il Ravenna infatti non rientrerà nessuno. Ancora ai box quindi Pizzutelli, che sta smaltendo l’attacco febbrile che lo ha colpito, Barbuti, Preci e Girgi, oltre naturalmente a Gemmi. "Le assenze sono diverse e questo non è un aspetto che non può essere trascurato. Qualcosa cambieremo, ma la minestra è quella che conosciamo ed è anche molto buona. Sono sicuro che i ragazzi faranno la loro partita. Dovremo anche vedere quelle che saranno le condizioni del campo: in inverno diventa un fattore importante che influisce sull’andamento delle gare". Restando in tema infrastrutture (argomento piuttosto caldo in questo momento sul fronte Prato), Mariotti aggiunge: "So che il presidente Stefano Commini si sta muovendo ad esempio per quanto concerne la situazione a Viaccia. Per il resto continuiamo ad allenarci fra Mezzana e il Lungobisenzio. Insomma, cerchiamo di adattarci. L’obiettivo da qui alla fine della stagione? Provare a fare un girone di ritorno ottimo per dare un senso a quello che verrà, anche se questa è un’altra storia".

Capitolo biglietti: i tifosi del Prato potranno acquistare il proprio tagliando per assistere all’incontro direttamente presso la biglietteria dell’Immergas Stadium "Volante Levantini" a partire dalle 13.30.

Francesco Bocchini