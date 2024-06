Lenz: addio di Sabotic e Sala. Si accasano alla Cittadella

Altre due pedine di spessore lasciano Lentigione: si tratta di Minel Sabotic e Federico Sala, che finiscono entrambi alla Vis Cittadella di Modena, raggiungendo così il bomber Alberto Formato.

Sabotic è un difensore centrale di 30 anni, ex Reggiana e Carpi, quest’anno 23 presenze, Sala è un attaccante di 25 anni, cresciuto nelle giovanili del Bologna, quest’anno 7 gol e 3 assist in 25 gare.

Per la Cittadella un tris di acquisti di alto livello, con il Lentigione (come anticipato nei giorni scorsi sarà allenato da Stefano Cassani, 34 anni, ex Victor San Marino) che si dovrà impegnare parecchio per sostituirli al meglio.

Altro colpo della Vianese in Eccellenza: preso il fantasista classe 1998 Andrea Falanelli, che ha ottenuto la promozione in D col Cittadella Vis Modena.

Alla Riese (Promozione) rientra alla base dopo solo un anno Dennis Owusu, mediano del 1989 che era alla Sammartinese. Preso anche il difensore del 2001 Riccardo Boschetti dal Ganaceto.

Il Luzzara ha ceduto l’attaccante Matteo Ligabue (6 gol nella stagione appena terminata) al Monticelli.

Un altro attaccante, Filippo Pettenati, classe 2001, lascia il Reggiano per trasferirsi nel Parmense: precisamente dal Celtic Cavriago (8 reti) al Sorbolo.

In Seconda categoria il Real Casina ha confermato il difensore Gianluca Rabotti, classe 1996.

Il Carpineti, appena retrocesso in Seconda categoria, ha ingaggiato Federico Prati, trequartista del 2002, ex Saxum, Maurizio Corbelli, difensore del 1987 ex Real Casina, Riccardo Morani, mediano del 2000 che ricordiamo al Vezzano tra le altre, e Cristian Zannoni, terzino del 2000 che era al Vetto.

Semifinale playoff Eccellenza. In una cornice da categoria superiore (2mila spettatori attesi, di cui mille ospiti), il Terre di Castelli cerca la remuntada oggi alle 16 allo stadio "Ricci" di Sassuolo dove arriva il Giulianova nel ritorno della semifinale playoff per la Serie D. Si parte dall’1-0 per gli abruzzesi dell’andata: alla squadra di Domizzi serve un successo con 2 gol di scarto, con l’1-0 si andrebbe a supplementari e rigori, mentre per i gol doppi in trasferta una sconfitta dal 2-1 in su di un gol qualificherebbe comunque il Giulianova. Chi passa troverà in finale per la D (9 e 16/6) la vincente di Maccarese-Terranuova Traiana (and. 1-2).