Leon cala il poker e continua la sfida al Mapello

Si sfidano (a distanza) a suon di gol la capolista Mapello e l’inseguitrice Leon. Tre ne fanno i bergamaschi all’Arcellasco, salgono a quota quattro gli orange (a due) contro il Lemine Almenno. Ma in classifica i punti di distanza restano parecchi, sette, da recuperare tra domenica prossima, ultima di andata, e il girone di ritorno nel 2025. Vanno a segno due volte Pelle poi El Kadiri e Vassallo (foto). Cade la Fucina e scivola fuori anche dalla zona playoff per effetto del blitz a Muggiò della Tritium. Non basta un gol nel finale di Pavisich per evitare il peggio. Nulla da fare per la Casati che nella tana del Tribiano raccoglie solo le briciole (4-1). Nel girone A non dà seguito allo slancio da vittoria l’Ardor che raccoglie solo un punto con la matricola Cinisello (rete di Zebi). Pochino per tenere il passo della Solbiatese a cui basta la spizzata di Torraca per avere ragione di un’ottima Base. Si muove il Meda, 0-0 a Vergiate.

Ro.San.