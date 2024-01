Leon, rimonta d’Eccellenza: "I più forti siamo noi"

I più forti siamo noi. È la risposta del direttore sportivo della Leon Marco Sala a precisa domanda. "Qual è, delle prime quattro del girone B di Eccellenza, la squadra messa meglio in chiave promozione?". Il dirigente orange non ha dubbi. La Leon ha l’organico più attrezzato del campionato, a maggior ragione dopo il mercato di riparazione che ha portato a Vimercate, tra gli altri, il difensore esterno classe 2004 Alessandro Federici, di proprietà dell’Alcione ma che aveva iniziato la stagione alla Solbiatese. "Lo volevamo già quest’estate, ha fatto altre scelte ma non abbiamo mai mollato la presa. Quando ha capito di non avere molto spazio ci siamo risentiti telefonicamente e lo abbiamo accolto subito a inizio dicembre" spiega il direttore Sala il cui lavoro di ritocco dell’organico prosegue.

È infatti in arrivo dal Muggiò il difensore del 2002 Sacchini, mentre il portiere De Toni andrà all’Ardor Lazzate. La Leon ha ripreso ad allenarsi ieri grazie a un supplemento di riposo chiesto dal mister e domenica mattina sosterrà l’unica amichevole in vista della ripresa del campionato (il 14 a Giussano) contro l’Ospitaletto che sta dominando il girone C di Eccellenza. C’è più equilibrio invece nel B grazie anche allo sprint finale della Leon che ha vinto le ultime quattro gare risucchiando 6 punti al Sondrio e 4 alla capolista Mapello. Ora è terza con un punto in più della Trevigliese. "Peccato aver fatto solo un pari nelle prime due giornate… Da qui alla fine non sarà una lotta a quattro, ma a sei. Perché ci metto anche Altabrianza e Offanenghese. Tutte molto diverse: il Sondrio è una squadra tosta, rognosa, forte, il Mapello ha un nucleo storico che si conosce bene più i rinforzi del mercato mentre la Trevigliese è quella che si è mossa meglio. Ma i più forti siamo noi, vincerà la più continua".