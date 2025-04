Leoni Arcore vince il campionato Uisp 2024-2025 con due giornate di anticipo

La volatona sotto lo striscione del traguardo non ci sarà. Tutto merito della Leoni Arcore che, grazie a un allungo senza incertezze, si impone nel campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ con due giornate di anticipo. I neo campioni, vincitori della manifestazione per la quarta volta, hanno piazzato il colpo decisivo nel turno prepasquale e hanno reso inattuabile ogni tentativo di rimonta da parte dell’Agrate Rondeau Cafè. La formazione allenata da Roberto Nicolini, vittoriosa per 4 a 0 sulla Stella Rossa, ha portato a 56 punti il bottino accumulato in 22 giornate. La seconda in classifica, malgrado il successo esterno per 5 a 1 sul Leon, è riuscita solo ad approdare quota 49. Un divario impossibile da colmare nelle due restanti tappe della maratona calcistica promossa dall’Uisp Monza Brianza. La Leoni Arcore si era già imposta nei campionati 2012-2013, 2021-2022 e 2022-2023. Nella scorsa stagione era stata invece beffata due volte: in campionato era stata preceduta dal Gost Standard Bergamo. Nella Coppa Uisp era stato l’Agrate Rondeau Cafè a batterla in finale. La stessa compagine agratese non ha ora potuto contendere fino all’ultimo la vittoria alla rivale, a causa di un calo di rendimento nelle ultime giornate. A maggio sarà la Coppa Uisp a offrire a tutti l’occasione di una rivincita.