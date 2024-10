Leoni guarda al futuro : "Sfruttiamo le occasioni"

Sconfitta inattesa quella dell’Arezzo calcio femminile domenica scorsa sul campo del Pavia, che alla vigilia era penultima in classifica. Le lombarde hanno saputo reagire al vantaggio amaranto di Zito completando la rimonta in pochi minuti in avvio di ripresa, infliggendo la seconda sconfitta nel campionato di B alla squadra di Ilaria Leoni. Nel primo tempo le ospiti si fanno preferire costruendo occasioni da gol con Fracas e Lorieri, che a metà frazione colpisce la traversa con un bel tiro dal limite. Al 37’ il gol che sblocca la gara: è di Zito, che prima scavalca il portiere con un pallonetto dopo aver ricevuto un lancio lungo di Tuteri, poi deposita in rete. È di fatto l’episodio che chiude il primo tempo, ma l’avvio di ripresa è shock per le amaranto, che dopo soli tre minuti subiscono il pari di Alborghetti, libera di battere a rete sola davanti a Bartalini, poi il sorpasso di Demaio al 7’. Leoni corre ai ripari inserendo anche Razzolini dalla panchina e l’Arezzo spinge, senza però trovare la via del gol. Così, le padrone di casa si impongono 2-1. Leoni si rammarica a fine gara: "È stata una partita dominata nella metà campo avversaria ma due disattenzioni ci hanno punito. Dobbiamo ripartire sfruttando di più le occasioni : concretizziamo troppo poco". La classifica resta buona ma si allunga il divario dalla zona promozione, ora a +5. Il prossimo impegno, in casa contro il Brescia, è l’occasione giusta per ripartire.

Luca Amorosi