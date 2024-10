L’episodio. Gazzarra post gara. Protagonista il vice

Momenti di tensione nel post-partita di Sasso Marconi-Pistoiese. Qualche minuto dopo la fine del match, nei pressi degli spogliatoi si è creato un piccolo parapiglia che ha visto coinvolti alcuni membri dello staff tecnico arancione e i giocatori del Sasso Marconi. Tra i più agitati il vice allenatore della Pistoiese Felice Ragone, che era stato espulso nel corso del primo tempo per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara. Ragone si è avvicinato allo spogliatoio dei locali, i quali hanno reagito respingendolo indietro. Non è chiaro il motivo, fatto sta che è nato un parapiglia che ha visto protagonisti i giocatori del Sasso Marconi, oltre ad alcuni membri dello staff e della dirigenza arancione, intervenuti per tranquillizzare Ragone e riportare l’ordine.