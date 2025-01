L’esodo. Saranno presenti quasi quattrocento tifosi arancioni

Si è chiusa ieri sera la prevendita per acquistare i biglietti nel settore ospiti dello stadio Bruno Benelli. Nella giornata odierna, infatti, non sarà possibile per i residenti in Toscana acquistare i tagliandi per accedere allo stadio e assistere al big match tra Ravenna e Pistoiese. Il numero definitivo e quindi ufficioso, per quanto riguarda la tifoseria arancione, si assesta attorno ai 340 biglietti venduti. Saranno numerosi dunque i sostenitori della Pistoiese che questa mattina partiranno alla volta di Ravenna per assistere da vicino ad un incontro fondamentale per gli equilibri del campionato di Serie D. Presenti diversi gruppi organizzati, tra cui il Centro Coordinamento Clubs Arancioni, Cuori Arancioni, che è riuscito ad organizzare due pullman, e Millenovecentoventuno, oltre a quelli che raggiungeranno la Romagna con mezzi propri.

Un pomeriggio che si prospetta elettrizzante dentro e fuori dal rettangolo verde, considerando che in chiave giallorossa sono previsti oltre 2500 spettatori pronti a tifare per Marchionni e i suoi ragazzi. Una sfida, quella tra Ravenna e Pistoiese, che porta alla mente ricordi risalenti a trent’anni fa, precisamente alla semifinale playoff di serie C del 18 giugno 1995, giocata in un Melani gremito. Quel giorno, dopo il pari a reti bianche della gara d’andata, fu Alberto Nardi a firmare il sigillo decisivo, dando alla Pistoiese il pass per la finale, poi vinta contro il Fiorenzuola.