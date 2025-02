L’esterno è stato protagonista con il gol del raddoppio: "Mi sento migliorato sia sul piano tattico che nell’atteggiamento». Maloku: "Villa mi ha fatto crescere in tutto»

Secondo una regola non scritta del calcio, chi segna in un derby entra di diritto nella storia. Nel caso di Rajan Maloku, quella vissuta domenica è stata una storia con uno dei finali più lieti che ci possano essere. Subentrato a mezz’ora dal novantesimo, l’esterno ha impiegato poco più di venti minuti per trovare il gol, il primo al Melani in maglia arancione, e archiviare anticipatamente la contesa. Un pomeriggio indimenticabile per un ragazzo che in punta di piedi si è conquistato uno spazio importante nella Pistoiese di Villa. "Ovviamente sono contento del gol e di aver segnato in un’occasione così importante – ha detto Maloku dopo la gara –. L’ingresso dalla panchina? Ho sempre rispettato le decisioni del mister, perché siamo un gruppo forte e tutti vorremmo giocare, ma in campo si va in undici ed è importante sapersi far trovare pronti quando si viene chiamati in causa. In settimana ci eravamo preparati studiando l’aggressività del Prato, li abbiamo fatti sfogare all’inizio e poi siamo cresciuti andandoci a prendere con merito la vittoria".

Un percorso di consapevolezza e maturità che ha fatto non solo la Pistoiese, ma anche lo stesso Maloku, collocato al centro del progetto da Villa dopo un inizio con poco minutaggio agli ordini di Giacomarro: "Mi sento cresciuto rispetto ad inizio anno – ha confermato il classe 2004 –, dopo un inizio non facile ora sto molto bene a livello fisico e mentale. Mi sento sereno e tranquillo. Villa mi ha insegnato tantissimo in questi mesi, sia sul piano tecnico-tattico che su quello dell’atteggiamento, così come tutto lo spogliatoio ha dato una grande mano a me e ai giovani".

MF