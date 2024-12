L’ex attaccante. Granado passa al Sansovino in Promozione

Si accasa a sorpresa in Promozione un fresco ex bianconero, ovvero il centravanti brasiliano Leonardo Granado che da ieri è un nuovo giocatore del Sansovino, capolista del girone C di Promozione Toscana. In provincia di Arezzo Granado troverà due ex bianconeri meno recenti come il terzino destro Romagnoli e il regista Cruciani (ex anche di Badesse e Mazzola) oltre al senese ed ex capitano della Pianese Gagliardi e a mister Chini, reduce dall’esperienza sulla panchina della Colligiana in Eccellenza. Granado esordirà con gli arancioblu domenica contro la Chiantigiana per l’ultima del girone di andata. Restando in tema di team senesi del campionato di Promozione il Torrita ha annunciato l’ingaggio di Filippo Pasqui, portiere classe 1996 proveniente dal Lucignano. Il Torrita ha ufficializzato anche Daniele Abrami, nuovo preparatore atletico, ed a un gradito ritorno, quello di Domenico Caiazzo, nel ruolo di collaboratore della prima squadra e juniores.