L’ex aTTACCANTE. Valori in panchina. Riparte dalla Promozione Paolo Valori, ex attaccante di squadre importanti in serie D e Lega Pro, ha accettato la proposta di guidare in panchina la Virtus San Giustino (Promozione umbra). Dopo aver ricoperto vari ruoli, Valori riparte da una panchina.