L’ex bianconero. Max Canzi guiderà il team femminile della Juventus

Nuova tappa nella vita professionale di Massimiliano Canzi: l’ex Robur, in bianconero come vice di Mario Beretta, e rimasto legato ai colori della Balzana, ha lasciato la panchina del Pontedera (rescissione del contratto), per andare ad allenare la Juventus Woman che, puntando dritto su di lui, si è mossa in anticipo su tutti proponendogli un contratto per due stagioni, fino al 2026.

"Vado a fare qualcosa di diverso, per andare via da Pontedera doveva esserci qualcosa di particolare" ha spiegato il mister. Poter allenare nella Serie A femminile rappresenta una bella opportunità per Max Canzi ha colto, dopo le esperienze di Siena, Cagliari (settore giovanile e vice allenatore di Zenga in prima squadra), Olbia e, appunto, Pontedera dove ha conquistato per due stagioni consecutive i play off (tre gli spareggi consecutivi disputati senza mai perdere).