L’ex Brachi sulla strada del Montevarchi. Torna Rufini per l’assalto al San Donato

di Giustino Bonci

Nello scontro diretto di dopodomani al Brilli Peri con il San Donato Tavarnelle, il ritroverà da avversario un ex non dimenticato. Sulla panchina dei gialloblù della Val di Pesa, infatti, siede dallo scorso 19 febbraio Marco Brachi, il sessantunenne tecnico di Pontassieve, chiamato a sostituire l’esonerato Lorenzo Collacchioni. Un trainer esperto che nella stagione di serie D 2008-2009, alla guida della vecchia Aquila destinata a fallire nel 2011, riuscì in un’impresa non scontata, visti i problemi logistici e societari del club di allora: la conquista di un posto nei play-off e della semifinale per la C disputata e persa 2-0 sul campo del Gavorrano. Brachi si distinse in quel torneo per la buona qualità del gioco e adesso sta cercando di traghettare in salvo una formazione che, al pari del , sta soffendo dopo la retrocessione dalla Lega Pro. Il San Donato è reduce dal brutto ko interno con l’Orvietana e commentando il passo falso il mister dei fiorentini ha parlato di "approccio sbagliato ad una sfida che doveva avvicinare la squadra alla salvezza", auspicando il riscatto nella delicata trasferta valdarnese.

Dal canto loro i rossoblù di Loris Beoni sono decisi a confermare l’atteggiamento mostrato nell’intera gara di Livorno e a centrare quel successo che, peraltro, risucchierebbe in zona pericolo gli ospiti, adesso a 38 punti, 5 in più dei valdarnesi. Rispetto al pari "stretto" del Picchi, a meno di recupero in extremis degli infortunati Francalanci, Pardera e Lorenzini, non si profilano molte novità nello schieramento montevarchino di partenza. Tornerà di sicuro Christian Rufini, che ha scontato il turno di squalifica, avvicendando Boiga, e dovrebbe rientrare dall’inizio Priore, utilizzato solo in corso d’opera all’Ardenza. Assenza di rilievo, infine, per Brachi in difesa. Non ci sarà neanche domenica il centrale di riferimento Francesco Frosali, sanzionato con ben 5 giornate di stop dal giudice sportivo il 27 marzo scorso all’indomani della sconfitta di Livorno.