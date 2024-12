L’ex cambia maglia. Cruciani passa alla Nuova Foiano di mister Argilli

Ha cambiato di nuovo maglia l’ex Siena Michel Cruciani. L’esperto centrocampista, che ha iniziato la stagione alla Sansovino, è infatti un nuovo giocatore della Nuova Foiano: in maglia amaranto, Cruciani ha ritrovato il tecnico Stefano Argilli con cui ha condiviso, la scorsa stagione, l’avventura al Valentino Mazzola (11 le reti segnate). Il Foiano, al momento, ha 16 punti e si trova in zona play out. I biancocelesti, invece, con 23 lunghezze all’attivo, sono terzi, dietro alla Colligiana (25 punti) e alla Castiglionese capolista (26 punti). La squadra di Ghizzani, domani, sarà ospite del Grassina, mentre i biancorossi tenteranno l’assalto alla vetta in casa della Lastrigiana. Momento delicato per l’Asta che si trova a oggi a un solo gradino dai play out. Sulla strada degli arancioblù l’Antella, avversaria in netta ripresa. Naviga in brutte acque la Sinalunghese che tra 24 ore ospiterà lo Scandicci: per i rossoblù 11 gettoni che valgono la penultima posizione.