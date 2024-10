L’ex condanna il Tuttocuoio

PISTOIESE

1

TUTTOCUOIO

0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Diodato (9’ st Cuomo), Kharmoud, Caponi (19’ st Lauria), Greselin, Dibenedetto (1’ st Grilli); Sparacello (9’ st Pinzauti), Cardella (28’ st Mazzei). A disp: Lagonigro, Basanisi, Tascini, Balleello. All: Giacomarro.

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti, Salto, Veron; Lorenzini, Russo (36’ st Prisco), Fino, Centonze (31’ st Salvatore), Haka; Massaro, Di Natale (14’ st Benericetti). A disp: Dainelli, Bardini, Del Rosso, Contipelli, Beghetto, Ciotola. All: Firicano.

Arbitro: Testoni di Ciampino

Rete: 11’ st Pinzauti.

Note: 27’ st espulso Kharmoud.

Pistoia - La regola (non scritta) dell’ex non ha perdonato neppure stavolta. A doverne pagare dazio è toccato al Tuttocuoio, uscito sconfitto di misura da Pistoia (1-0) per una rete, fortunosa nella sua dinamica (deviazione col polpaccio su calcio d’angolo), in avvio di ripresa dall’attaccante Lorenzo Pinzauti, che aveva vestito la casacca neroverde nella seconda metà della stagione 2016-17 (12 presenze e 2 reti) debuttando in Serie C. La squadra di Firicano è così costretta a masticare amaro per la terza sconfitta esterna in quattro trasferte, ma il tecnico può consolarsi per l’ennesima buona prestazione dei suoi. Che dopo un primo tempo nel quale Massaro in un paio di circostanze (33’ e 41’) aveva sfiorato il vantaggio, nella ripresa dopo appena 11’ si sono trovati ad inseguire il risultato. E in tre circostanze sono andati vicino al pari, con una rovesciata di Salto (18’), un’uscita disperata di Cecchini su Massaro (20’) e una deviazione dello stesso portiere della Pistoiese su conclusione di Lorenzini (25’). Poco dopo i padroni di casa sono rimasti in dieci per il secondo giallo a Kharmoud, ma il Tuttocuoio, che domenica ospita il Sasso Marconi, non è riuscito ad approfittarne. Risultati 6a giornata: Forlì-Fiorenzuola 2-0, Imolese-Ravenna 0-1, Piacenza-Prato 4-0, Pistoiese-Tuttocuoio 1-0, Sasso Marconi-Sammaurese 2-2, Tau Calcio-Corticella 4-0, Riccione-Progresso 1-1, Zenith Prato-Vis Modena 1-0, San Marino-Lentigione (mercoledì 16 ottobre). Classifica: Tau Calcio 18 punti, Forlì 13, Piacenza, Sasso Marconi e Pistoiese 11, Imolese 10, Ravenna, Vis Modena e Tuttocuoio 9, Lentigione*, San Marino* e Zenith Prato 7, Riccione, Fiorenzuola e Prato 5, Corticella 4, Sammaurese 3, Progresso 2 (* 1 gara in meno).

s.l.