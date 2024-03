L’ex di successo. Silvestri in festa. Conquistata la B con il suo Cesena

Ha finalmente tolto il suo sogno dal cassetto, Luigi Silvestri: ha conquistato sul campo, meritatamente, la Serie B. Il suo Cesena ha battuto ieri anche il Pescara (Pierozzi il match winner) davanti ai 15mila del Manuzzi e, con la sconfitta della Torres con il Gubbio, ha potuto togliere le bottiglie dal frigo a quattro giornate dalla fine. Punto fermo della difesa romagnola, al fianco del cugino Prestia, Silvestri ha dimostrato fin dall’arrivo alla corte di Toscano tutto il suo valore. Quello che qua a Siena i tifosi bianconeri hanno da subito apprezzato ma che qualcun altro, invece, ha cercato di sminuire, tanto da farlo finire fuori rosa e poi sul mercato. Un dispiacere per la Siena bianconera, la sua partenza, una fortuna per lui che, partito per una piazza comunque prestigiosa e spinto dalla fiducia del mister che ha saputo capirlo, in un anno e mezzo, si è tolto la più grande soddisfazione, mentre l’Acr Siena… Silvestri è comunque rimasto legato alla piazza, l’ovazione che gli rivolse il Franchi nella sua ultima partita "il più bel riconoscimento", lui stesso a dirlo, che potesse avere. E alla promozione della Robur, il suo immediato ‘like’ non è certo mancato.