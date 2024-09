L’ex diesse Bicchierai. "Sarà una sfida aperta»

C’è un "Leone" per i "torelli maremmani". A dirigere il big-match di domani, inizio alle 15, allo stadio "Armando Picchi", infatti, è stato designato l’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano con gli assistenti Rossini e Lombardi. Una gara fra le due favorite per il successo finale che, forse, arriva un po’ troppo presto e alla quale le due squadre si presentano con le stesse motivazioni anche se il Grosseto è quello che ha più bisogno di punti. E abbiamo ascoltato il parere di uno che conosce bene la situazione. "Decisivo non è sicuramente – afferma Egidio Bicchierai, ds del Livorno ed ex ds biancorosso – anche perché mancano, oltre a questa, 30 partite al termine. Sicuramente è una gara importante come lo sono tutti i derby. Le due squadre si devono ancora assestare come dimostrano gli ultimi acquisti effettuati ed io penso ad un risultato aperto: una vittoria al 50 per cento". "E lo stesso discorso – prosegue – vale per il campionato, un torneo strano, che è ancora lungo e tutto è in discussione: tutte possono vincere con tutte e perdere con tutte". Favorite? "Credo che Livorno, Grosseto, Siena (con la nuova proprietà svedese) e Follonica Gavorrano, poi ci sarà la solita sorpresa". Ripeto è un campionato difficile da decifrare". La prevendita dei biglietti si chiuderà stasera alle 19: domani non sarà possibile acquistare i biglietti.