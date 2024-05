L’ex Reggiana ha rescisso il contratto dopo quattro stagioni. Piace a un paio di club di Serie C. Il ds Bernardi saluta Fiorenzuola

Dopo quattro anni, Marco Bernardi ha lasciato il Fiorenzuola, appena retrocesso in Serie D dopo aver perso i playout contro il Novara. Bernardi, di Casina, un passato anche come diesse del settore giovanile della Reggiana, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava per un’altra stagione ai piacentini. Dal 2020 ha ottenuto prestigiosi risultati da direttore sportivo dei rossoneri: nel 2021 ha vinto il campionato di Serie D, ottenendo la promozione nei professionisti. Poi due brillanti salvezze (si ricorda un clamoroso 5-0 sulla Reggiana di Diana il 2 ottobre del 2022) e quest’anno l’epilogo del ritorno in D. Un lavoro comunque eccellente, se si pensa che Bernardi ha lavorato sempre con budget tra i più bassi di tutte e sessanta le squadre di Serie C. Ora si sta guardando intorno, ma un paio di società di terza serie hanno già sondato il terreno.