L’Imolese non riesce a vincere: solo un punto. Salgado para un rigore, Barnabà espulso

IMOLESE

0

SASSO MARCONI

0

IMOLESE: Salgado; Barnabà, Dall’Osso, Elefante, Agbugui (dal 64’ Garavini), Vlahovic, Brandi (dal 67’ Lolli), Gasperoni (dal 44’ Pierfederici), Mattiolo (dall’86’ Ballanti), Melloni (dal 71’ Manes), Raffini. All.D’Amore. A disp: Adorni, Ale, Cocchi, Dragoi.

SASSO MARCONI: Celeste; Mambelli, Cinquegrana, Marcaletti, Montanaro, Geroni, Galassi (dal 71’ Baietti), Armaroli (dall’79’ Pirazzoli), Jassey, Balleello (dal 65’ Barattini), Mancini (dal 71’ Pampaloni). All.Pedrelli. A disp: Stragapiede, Bonfiglioli, Pelloni, Chiemerie, Lisanti, Pirazzoli.

Arbitro: Pani di Sassari.

Note: ammoniti Raffini, Geroni, Jassey, Vlahovic, Pierfederici; al 40’st espulso Barnabà per doppia ammonizione.

Addio playoff, questa volta per davvero. Al Galli, contro il Sasso Marconi, l’Imolese non va oltre il pareggio e vede così allontanarsi in maniera probabilmente definitiva la post-season: dodici infatti i punti che separano oggi i rossoblù dal quinto posto, dove c’è il Lentigione (vittorioso ieri a Prato) a quota 51.

Un gap notevole e da potere riassorbire in sole sei giornate, chiamarla impresa sarebbe a dir poco riduttivo.

Un pareggio tutto sommato giusto e che fa certamente più comodo ai gialloblù di mister Pedrelli, nonostante la salvezza sia tutta ancora da conquistare, solidi, attenti e per nulla timorosi, contro un’Imolese che ci mette tanto ad ingranare, troppo, svegliandosi soltanto a metà gara, scoprendosi però spuntata e con poche idee, lontana parente rispetto a quella vista nella prima parte di campionato.

Pericolosa per prima l’Imolese, con Raffini che dopo appena cinque minuti sfiora il palo incornando un bel cross di Barnabà. Al 19’, la prima iniziativa gialloblù: Jassey va via sulla fascia e crossa, Balleello arriva sul pallone e, da pochi metri, centra la traversa.

A quel punto la partita si accende: al 21’ Celeste respinge su Mattiolo, mentre poco dopo Vlahovic va a centimetri dal gol. Poi, al 34’, un contatto in area tra Barnabà e Marcaletti vale il penalty.

Dal dischetto si presenta Geroni, ma Salgado intuisce la traiettoria e para, mantenendo il parziale immacolato.

Nel secondo tempo, i padroni di casa crescono.

Al 50’, Celeste torna protagonista, salvando su Raffini, poi ci prova anche Dall’Osso, ma con poca fortuna.

Dopo un altro paio di tentativi pericolosi di Manes, nel finale, l’Imolese chiude in dieci per l’espulsione di Barnabà, anticipando i tre fischi di Pani, che dividono la posta.

L’Imolese sale a 39 punti, la vetta dista giusto 30 punti dove c’è il Forlì che ha battuto 3-2 nel big match di giornata il Ravenna e vola verso la promozione.

Domenica la formazione di mister Gianni D’Amore sarà impegnata in trasferta sul campo della Sammaurese.