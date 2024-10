L’Imolese torna alla carica. A Prato per un altro blitz

Due settimane dopo l’ultima apparizione, l’Imolese è pronta a tornare in campo. Appuntamento al Lungobisenzio contro il Prato (ore 14.30), fresco di ritorno al successo a San Marino nel turno infrasettimanale (3-0, reti di Giusti, Remedi e Barbuti). Avrà due partite in meno sulle gambe invece la squadra di D’Amore che, oltre ad aver saltato l’ultimo impegno mercoledì col Tuttocuoio (che verrà recuperato il 6 novembre al Galli), non era nemmeno scesa in campo domenica scorsa a Lentigione, cosa che invece il Prato ha fatto, nell’unica gara disputata regolarmente la 7° giornata, pareggiando 0-0 nel derby contro la Pistoiese. Si è presentato quindi al meglio il nuovo tecnico, Marco Mariotti, subentrato a Maurizio Ridolfi, quest’ultimo esonerato dopo aver totalizzato uno score di appena 5 punti nelle prime 6 gare. Una scelta che fin qui ha premiato i lanieri, tornati al sorriso quasi due mesi dopo l’ultima volta: prima di San Marino, infatti, il Prato aveva vinto una sola partita, all’esordio al Benelli contro il Ravenna (2-1). Lo stesso entusiasmo, spera di ritrovarlo presto anche l’Imolese, partita con 3 vittorie nelle prime 4, salvo poi rallentare dopo il pareggio a Fiorenzuola (1-1) e la sconfitta, seppur immeritata, con il Ravenna al Galli lo scorso 13 ottobre. L’essere ancora imbattuti lontano dalle mura amiche, però, non può far altro che infondere fiducia al gruppo di D’Amore, nuovamente al completo e arricchito in settimana dall’arrivo dell’esterno classe 2001 Tommaso Barnabà (nella foto), bolognese di nascita ma imolese d’adozione (ex Ancona e Mezzolara), subito pronto a dare una mano alla causa rossoblù. In tre, invece, hanno salutato il Bacchilega nei giorni scorsi: Yaya Daffe, Mamadou Diawara Diaby e Oumar Camara Sinaba. A Prato, arbitrerà Giosue’ Ambrosino.

Le altre gare: Lentigione-Riccione; Cittadella Vis-Tau Altopascio, Progresso-Forlì, Ravenna-San Marino, Sammaurese-Corticella, Sasso Marconi-Pistoiese, Tuttocuoio-Piacenza, Fiorenzuola-Zenith Prato.

La classifica: Tau Altopascio 21, Pistoiese 15, Forlì 14, Piacenza, Sasso Marconi e Cittadella Vis 12, Lentigione 11, Ravenna, e Imolese 10, Tuttocuoio e Prato 9, Zenith Prato 8, San Marino 7, United Riccione 6, Fiorenzuola 5, Corticella 4, Progresso e Sammaurese 3.