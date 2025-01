L’inaugurazione. Sales, campo ’nuovo’: "Che soddisfazione»

La Sales inizia nel migliore dei modi il 2025 con l’inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica dello storico campo da calcio di via Gioberti, nella struttura dell’Oratorio Salesiano. La società gialloblù riceverà nuovo slancio per migliorarsi ed essere sempre più un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. A breve ci saranno anche i nuovi locali della segreteria calcio. Attenzione e impulso avrà la Scuola calcio che si avvale di istruttori qualificati e gruppi promettenti. Le squadre 2010 e 2011 stanno avendo un ottimo rendimento, a conferma del proficuo lavoro svolto.

All’inaugurazione erano presenti la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini e il direttore dell’Opera Salesiana di Firenze Don Stefano Aspettati. Una bellissima festa con il taglio del nastro sul rinnovato impianto a cura del presidente Maurizio Razzi. "Era l’estate del 1951 - afferma Razzi - quando un giovane prete, Marcello Morelli, si accorse dello spirito sportivo che animava l’Oratorio e decise di dar vita a squadre e tornei di calcio. Era l’inizio di quella splendida favola che è poi diventata l’Us Sales. Con il passare degli anni sono cambiate molte cose, ma è rimasto invariato lo spirito con il quale la Sales fa attività ed accoglie ragazzi/e di tutte le età, ottenendo successi nello sport e nella vita. Tante le vittorie e i giocatori saliti alla ribalta, ma al primo posto rimane l’aspetto educativo e il corretto stile di vita. Ricordo che la Sales non è solo calcio, ma vanta una sezione volley di livello. Un totale di 900 tesserati. Ringraziamo la Comunità dell’Istituto Salesiano per l’impegno economico sostenuto".

Questi gli allenatori del calcio. Seconda categoria Giuseppe De Luca, Juniores Fabio Merlini, Allievi Luigi Marzi, Allievi B Marco Chini, Giovanissimi (2 squadre) Filippo Masi e Alessio Lanzello, Giovanissimi B Alessandro Ceri. Responsabili scuola calcio Alessio Giovannelli e Maurizio Bartalesi. Ds e coordinatore settore calcio Roberto Conti. Responsabile squadra Dilettanti Giampiero Gregori. Segretario e cassiere Antonio D’Amico. Presidente Maurizio Razzi.

Francesco Querusti