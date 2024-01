L’incarico. Il viceallenatore sarà responsabile del settore giovanile

Se in questa prima stagione dell’era Giacomini, Gill Voria, che ha fatto di Siena la sua casa e porta nel cuore i colori bianconeri, è stato chiamato per affiancare Lamberto Magrini in prima squadra, in futuro il mister dovrebbe tornare a fare ciò che più gli piace: lavorare con i giovani. Il direttore sportivo Simone Guerri ha annunciato, appena qualche giorno fa, che Voria lascerà l’incarico tra i ‘grandi’ e sarà il responsabile del settore giovanile della Robur, quando il club potrà finalmente partire.

"Fin dalla prima chiamata – ha spiegato Voria –, ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare nel settore giovanile e che successivamente avremmo valutato insieme quale strada intraprendere. Essere il responsabile del vivaio forse non è nelle mie corde, ma per la parte tecnica sì, ci sono: sarebbe un onore organizzare un settore giovanile come piace a me".

"Prima, però, dovrà sbloccarsi la questione delle strutture – ha aggiunto il tecnico bianconero –, senza impianti è impossibile organizzarci. Io sono a disposizione, ma prima vanno risolte queste problematiche più urgenti, i tempi non sono maturi. Prima di fare, bisogna sempre programmare".

A.G.