Linda Caselli: talento del calcio femminile convocata nella Rappresentativa Regionale Under 15

Brava a scuola e brava nel gioco del calcio tant’è che l’altro ieri è stata convocata a Pesaro nella Rappresentativa Regionale Under 15 femminile della Figc (foto). Si chiama Linda Caselli e il prossimo 17 agosto compirà 15 anni. Figlia di Manuele (di Apecchio) e di Lucia (di Piobbico) Linda è sotto la lente del calcio femminile (sempre più in voga). In campionato milita nel Fano U15, e ad oggi ha messo a segno 26 reti, attualmente la squadra è terza in classifica generale e si appresta a giocare i playoff. Su Linda c’è ormai l’interesse di compagini importanti. Ora studia al liceo scientifico di Urbino, con ottimi risultati. Dall’età di 4 anni, ha cominciato a indossare scarpini e parastinchi lasciando nel cassetto "tutù e bambole". Sotto il sole, acqua e neve, che sia stato Natale o Pasqua o Ferragosto, Linda la trovavi a palleggiare o a tirare nella porta regalata dal nonno Gilberto. Mentre le altre bimbe, cominciavano a truccarsi, Linda tornava dal campetto infantata e con pallone sottobraccio. Una passione immensa. I sacrifici che deve affrontare sono tanti per andarsi ad allenare due tre volte a settimana a Fano, conciliare scuola e amicizie ma la passione è ancora più grande. Tifa Juventus e il suo idolo è CR7, di cui ha preso il suo ruolo. Il suo sogno è diventare una Gunners: giocare nell’Arsenal. Senza chiaramente tralasciare lo studio.

am.pi.