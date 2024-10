L’infortunio è finalmente alle spalle. Giannetti torna a disposizione del Siena

Arrivano buone notizie dal Bertoni dove il Siena è impegnato a preparare la trasferta di sabato a Terranuova Bracciolini: se la vittoria sulla Sangiovannese ha portato serenità nello spogliatoio bianconero, Niccolò Giannetti (nella foto), ieri alla ripresa degli allenamenti, è tornato finalmente a lavorare con i compagni. Dopo settimane passate a guardare gli altri l’attaccante si è finalmente messo l’infortunio alle spalle e potrà tornare a dare una mano alla sua Robur.

La condizione, dopo il lungo stop non sarà certo ottimale, magari non avrà novanta minuti sulle gambe, ma il suo recupero è comunque un segnale molto, molto, positivo. Alla squadra i gol servono come il pane e l’esperienza e la qualità di Giannetti possono essere la migliore medicina. I prossimi giorni, poi, saranno utili ai bianconeri non al top della forma causa febbre nelle sorse partite, a recuperarla: per l’attacco il ventaglio di scelte è tornato a essere abbastanza variegato e le recenti reti di Boccardi e di Semprini, sono state una bella iniezione di fiducia per i giocatori stessi e per il Siena. L’infermeria bianconera, in ogni caso, continua a essere piuttosto affollata: se Candido, alle prese con la polmonite, è ancora indisponibile, Di Gianni, Tirelli e Fort proseguono nel proprio lavoro personalizzato (la squadra ha svolto ieri, all’Acquacalda, una seduta di allenamento, con la rosa che si è dedicata a un lavoro mirato a incrementare la condizione fisico/atletica, per poi passare a una sessione tecnico-tattica con il mister).

Oltre agli infortunati non prenderà parte alla trasferta di sabato anche Achy, che dovrà scontare una giornata di squalifica, dopo l’espulsione rimediata contro la Sangiovannese. Nessun dubbio su chi prenderà il suo posto al centro della difesa, a fianco di Cavallari: considerata anche, come detto, l’indisponibilità di Fort (che ne avrà per un mese e mezzo, dopo la lussazione alla spalla patita a Poggibonsi) a vestire la maglia titolare sarà Biancon. Lo stadio Matteini di Terranuova Bracciolini, tra l’altro, suscita al roccioso difensore ottimi ricordi: la scorsa stagione – il periodo era più o meno lo stesso, la gara andò in scena il 15 ottobre – si rese protagonista di un’ottima prestazione, una delle sue migliori, cornata dalla rete del vantaggio bianconero (la gara terminò poi in parità, con Sacconi che firmò il gol dell’1-1).