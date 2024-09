L’infortunio. Tegola Tirelli: fuori almeno due partite. Adesso c’è un problema serio con i 2006

Una brutta tegola, per il Siena, l’infortunio al gomito del giovane portiere Domiziano Tirelli (nella foto). Il ragazzo non ha subìto fratture, ma sarà comunque costretto a saltare almeno le prossime due partite, con la speranza che i tempi non si allunghino ulteriormente: sarà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore, esami che stabiliranno l’entità del problema e quanto servirà per superarlo. Mister Magrini dovrà quindi rinunciare a uno dei 2006 in rosa: tolto Tirelli, a disposizione del mister, rimangono Di Gianni e Carbè, con quest’ultimo che non è neanche al top della condizione, dopo il lungo periodo di inattività nella seconda parte della passata stagione (per le prime due partite non è stato neanche convocato). A difendere la porta ci sarà Giusti, rimasto momentaneamente l’unico estremo difensore in rosa: il terzo portiere è infatti il giovane Paolucci della Juniores (classe 2007), che già dai primi giorni di lavoro si allena con la prima squadra, ma che da ieri ha iniziato la scuola. In attacco, ammesso l’utilizzo di Di Gianni, potrebbe essere Giannetti a farne le spese. E se saranno da valutare, per la sfida con la Flaminia Civitacastellana, le condizioni di Masini (risentimento muscolare), costretto a saltare la gara con il Montevarchi, sicuro assente del match sarà Semprini, che in queste prime tre giornate di campionato è rimasto ai box causa squalifica.