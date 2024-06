L’iniziativa Battesimo per il Museo Robur

Un progetto impegnativo, che grazie alla dedizione dei Fedelissimi è diventato realtà: è finalmente on line Museo Robur (www.museorobur.it), il contenitore multimediale sulla storia del Siena. "Avevamo in cantiere il progetto da tanto tempo – ha spiegato il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci –, finalmente siamo partiti, con un impegno lavorativo ed economico importante. Chi vorrà potrà anche effettuare una donazione, diventando per sempre uno dei soci fondatori. Chi ha materiale da inserire può inviarlo. L’obiettivo è rendere disponibile il Museo per il 120° anniversario della nascita della Robur".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’infinito archivio di Nicola Natili. "Era giusto che la comunità potesse godere del mio materiale – le sue parole –. Per me e per i Fedelissimi è motivo di soddisfazione: il Museo è un regalo alla città". Alla presentazione di Museo Robur anche il segretario generale del Siena Luigi Conte e Lorenzo Lorè, assessore allo Sport del Comune che ha patrocinato l’evento.

"Siamo di fronte a una realtà unica nel suo genere – ha detto l’assessore – che arriva in un momento positivo per la Robur e che fissa una storia nata 120 anni fa". A realizzare il logo, "con strisce bianconere che vanno a formare una M e una R, con una linea gialla a richiamare lo stemma dell’Ac Siena", Leandro Guazzini della Idem Adv.