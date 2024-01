L’iniziativa. Calendario edito dal Club Enrico Chiesa. Nella giornata di oggi via alla distribuzione

Sarà in distribuzione da oggi il nuovo bellissimo calendario edito da ‘Il Bianconero’, periodico del Siena Club Enrico Chiesa. "Il calendario 2024 – spiega la redazione –, dal titolo ‘Eccellenza Bianconera’, celebra i nostri valenti giocatori che, risultato dopo risultato, ci hanno portato largamente in testa alla classifica, con le più belle immagini di questi ultimi mesi. Non mancherà un dovuto ricordo del presidentissimo Paolo De Luca. Veramente da non perdere". Il calendario sarà distribuito gratuitamente nei ‘Bianconero-point’ di Siena: tabaccheria Narghilè, Porta Pispini; Media Copie Center, via Banchi di Sotto, 37; edicola Campino, viale Vittorio Veneto, 43; bar Nocino, via Aretina, 9; ristorante da Michele alla Colonna San Marco. Sarà possibile trovare il calendario anche nella sede del Siena Club Fedelissimi, viale Europa, 21.