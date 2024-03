L’iniziativa di Fondazione Milan in ricordo dello sfortunato calciatore bergamasco. Il nuovo Spazio Fontanelli dedicato ad Astori

Fare sport e divertirsi, beneficiando di un ambito sicuro e sano insieme ad adulti competenti: queste le parole del Segretario Nazionale SGS Figc Vito Di Gioia, presente a Milano all’inaugurazione della nuova area sportiva multifunzionale riqualificata nell’ambito del progetto ‘Sport e Integrazione’.

E’ in tale progetto che il Settore Giovanile della FIGC ha partecipato con il contest #IOVENGODALLOSPORT e grazie al contributo di Fondazione Milan - vincitore del contest - è stato possibile realizzare la struttura nel quartiere di Bruzzano - Municipio 9 Milano. Lo spazio sportivo è stato dedicato a Davide Astori, calciatore bergamasco cresciuto nel club rossonero e che ha indossato anche la maglia della Nazionale, scomparso improvvisamente nel marzo del 2018, e a cui la FIGC ha dedicato numerose iniziative: dalla maglia ‘Davide sempre con noi’ indossata dalla Nazionale nelle partite contro Inghilterra e Argentina, pochi giorni dopo la sua scomparsa, alla borsa di studio riservata a progetti di ricerca sulla tematica ‘Prevenzione primaria e secondaria della morte improvvisa nel calcio’. Il progetto di intervento ha previsto la creazione di un nuovo campo multisport, dotato di impianto per il volley, porte da calcio a cinque (dimensioni mt 3x2) e un tabellone basket sopraelevato, entrambi completi di reti. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione degli studenti dell’IC Saba che sono stati coinvolti in attività ludico-sportive, giochi e animazione sportiva tra i ragazzi delle scuole e gli ospiti presenti.

Hanno preso parte all’evento, fra gli altri, il vicepresidente del Milan e ambassador di Fondazione Milan Franco Baresi, Bruno Astori, fratello di Davide e segretario di Associazione Davide Astori e l’ex calciatore Fabio Galante. Presente anche il Coordinatore del SGS FIGC Lombardia Mauro Spoldi. E’ in tale progetto che si inserisce l’impegno del Settore Giovanile Scolastico FIGC che intende diffondere tra i giovani una cultura volta all’integrazione e al tifo positivo.