L’iniziativa. Il Ritrovo, una squadra super. Che esperienza al Viola Park

Bella iniziativa di sport e solidarietà per Il Ritrovo, Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica, che ha visitato il Rocco B. Commisso Viola Park. L’associazione Il Ritrovo, presidente Andrea Mori, si occupa da diversi anni di favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità, attraverso progetti sul calcio e sul tempo libero in generale. "La passione per questo sport - afferma Mori - unisce praticamente tutti i nostri ragazzi che sono ovviamente anche dei grandissimi tifosi della Fiorentina. Per questo motivo aver avuto la possibilità di visitare il bellissimo Viola Park ci riempie di gioia, con un gruppo di trenta persone che hanno potuto entrare nel centro sportivo Rocco B. Commisso a coronamento di un loro forte desiderio. Un sogno che si realizza, un’esperienza straordinaria che sono convinto rimarrà nel cuore e nella mente di ognuno di loro. Ringrazio tutta la dirigenza e lo staff Viola che si è messo a disposizione per questa iniziativa di valore che ha dato vita a una splendida giornata sportiva". Fantastica la foto ricordo con la magica maglia col numero 9 e la scritta Benzivendolo, mitico personaggio da sempre vicino al calcio e alla solidarietà, ed è un appassionato tifoso viola.