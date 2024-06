L’iniziativa. ‘Strillo in culla, canto in Curva’: la passione da subito. Ad ogni nuovo nato sarà regalato un kit di benvenuto

Il primo vagito, il primo pianto, il primo sorriso, con la sciarpa della Robur al collo: ‘Strillo in culla, canto in Curva’. Grazie al progetto ‘Piccoli bianconeri’, promosso dal Siena Fc e dall’Associazione di tifosi Millenovecentoquattro, in sinergia con l’Aou senese, tutti i nuovi nati dell’ospedale senese riceveranno un ‘kit di benvenuto’ composto da una foto della Robur vincitrice dell’ultimo campionato e una piccola sciarpa. Perché la passione per i colori bianconeri sbocci con la vita. "I bambini sono il nostro futuro ed è bello che da subito si sviluppi in loro un senso di appartenenza – ha affermato il dg del Siena Simone Farina –. Regaleremo loro un pezzo di storia e questo vuole essere soltanto l’inizio". "’Piccoli bianconeri’ è un progetto al quale teniamo tantissimo – ha aggiunto Francesca Guasparri, presidente di Millenovecentoquattro –. La sciarpa non è un semplice accessorio, ma un messaggio, il simbolo del nostro amore e della nostra passione per il Siena, con l’auspicio che i nuovi nati li possano condividere. Abbiamo in cantiere anche altre iniziative, con un occhio sempre rivolto ai giovani e al futuro". A fare ‘gli onori di casa’ il direttore del reparto di Ostetricia, nonché grandissimo tifoso della Robur, il professor Filiberto Maria Severi. "Sarebbe il massimo se tutti i nuovi nati divenissero tifosi bianconeri – ha sorriso –, perché la forza di una squadra è data sì dai soldi e dall’organizzazione, ma soprattutto dai tifosi che la seguono, ridono, piangono e passano ore allo stadio. Noi abbiamo uno stadio dentro Siena che è fantastico, spero che possa essere agibile quanto prima". Non poteva mancare il dg dell’Aou Senese Antonio Barretta. "Spesso veniamo avvertiti come un luogo chiuso ma non è così, siamo aperti a tante iniziative e questa la apprezziamo perché avvicina i piccoli a una fede calcistica, ma più in generale al mondo dello sport che contribuisce a rendere la vita delle persone migliore".

A.G.