L’Intercomunale cambia ancora. Esonerato Scintu, ecco Vitiello

Non conosce pace la stagione dell’Intercomunale Monsummano. Corrado Scintu non è più l’allenatore del sodalizio amaranto. La notizia è stata comunicata dalla società amaranto, con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale nella giornata di ieri. Il suo posto in panchina verrà preso da Leandro Vitiello, centrocampista amaranto d’elevata esperienza, che ha giocato nel corso della sua carriera con Ascoli, Catanzaro, Benevento e Pistoiese.

Scintu non è stato l’unico allenatore di questa travagliatissima stagione dell’Intercomunale, sempre più invischiata nella lotta per evitare la retrocessione in Prima categoria. Scintu infatti era stato il sostituto di Iacopo Fanucchi, mister scelto a inizio stagione dall’Intercomunale Monsummano. I risultati con Fanucchi però non erano andati di pari passo con le aspettative della piazza monsummanese e la sua permanenza in Valdinievole è durata fino al mese di novembre: nelle dieci partite di campionato in cui ha guidato gli amaranto, era riuscito a conquistare solo 7 punti. Inoltre la sua squadra era uscita nel corso del primo turno di Coppa Italia.

Per cercare di dare una svolta ed una raddrizzata alla stagione, la società monsummanese aveva deciso di tagliare il rapporto con Fanucchi e di puntare tutto su Scintu. Con lui in panchina, però, le cose non sono girate per il verso giusto: l’Intercomunale Monsummano infatti ha racimolato solo 11 punti nelle 14 partite dirette dall’ex timoniere fra le altre anche del Ponte Buggianese, frutto di 2 vittorie, 5 pari e ben 7 sconfitte. Un bilancio negativo che conferma come la scossa tanto auspicata dalla dirigenza amaranto non ci sia stata. L’ultima sconfitta, che è costata la panchina a Scintu, è arrivata domenica scorsa in casa del fanalino di coda Viaccia, che ha battuto i monsummanesi per 3-1.

Dalla società non arrivano per adesso commenti sulla situazione attuale. Tutti quanti sono concentrati sull’importante gara in programma domenica prossima, che vedrà l’Intercomunale Monsummano impegnato in casa contro il Firenze Ovest. È uno scontro salvezza davvero fondamentale per la compagine amaranto, che deve vincere in tutti i modi, per rimanere ancora in corsa per i play out, e per non perdere ulteriore terreno dal Valdinievole Montecatini, che attualmente occupa il quintultimo posto nella classifica del girone A di Promozione, e che ha un vantaggio di ben sei lunghezze proprio sull’Intercomunale Monsummano.

Una missione difficilissima per Vitiello, che avrà il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Servirà tutta la sua esperienza, il suo carisma e la sua determinazione per invertire la rotta del Monsummano, una rotta che per il momento ha come destinazione la Prima categoria.

Simone Lo Iacono