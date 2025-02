L’intervista al biancorosso. Terranuova Traiana, guida Tassi: "Devo fare più gol e assist»

"Dobbiamo risollevare il nostro morale". Leonardo Tassi non ha dubbi: quello che è mancato al Terranuova Traiana nelle ultime partite è l’atteggiamento e la fame di chi in serie D desidera rimanerci. Il club di piazza Coralli proverà a riscattarsi già a partire dalla gara di domani, che vedrà l’Ostiamare del neo presidente Daniele De Rossi fare visita allo stadio Matteini. "Veniamo da due sconfitte brutte. Domenica scorsa abbiamo disputato il primo tempo abbastanza bene, anche se secondo me siamo stati un po’ penalizzati da alcune scelte arbitrali nel prosieguo del match". Tassi, classe 2005, ha affermato di essere soddisfatto della sua prima esperienza in serie D e in particolare dello spazio che sta avendo all’interno della rosa, visto che anche nell’ultima di campionato è partito tra gli 11 titolari. "Spero che arrivino più gol e assist" ha aggiunto.

Nel frattempo arrivane buone notizie in casa biancorossa, che riguardano un altro giocatore in quota. Christian Iaiunese, attaccante classe 2006 con 6 reti all’attivo da inizio stagione, è stato convocato da Giuliano Giannichedda per una due giorni che terminerà con un’amichevole contro la Lazio Primavera, in occasione del raduno della rappresentativa serie D previsto per martedì e mercoledì. In vista, la partecipazione alla Viareggio Cup in programma dal 17 al 31 marzo.

Francesco Tozzi