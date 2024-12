L’intervista Il bomber è tornato titolare dopo un mese e mezzo e ha trovato subito il gol in uno stadio importante. "Una grande emozione segnare a Marassi»

Mattia Finotto è tornato titolare dopo un mese e mezzo ed ha ritrovato subito il gol su un campo importante.

Com’è stato segnare alla Samp? Ci racconti il tuo gol?

"Una grande emozione. Fare gol è sempre importante per un attaccante e farlo in una partita del genere ancora di più. Sono riuscito a stoppare la palla ed a tenerla lì. L’ho colpita un po’ sporca ma l’importante è che sia entrata. Ero vicino e per il portiere a meno che non gliela tiravo addosso era difficile prenderla".

Com’è stato per te quest’ultimo periodo in cui hai giocato poco?

"Siamo una squadra e prima o poi c’è spazio per tutti. Bisogna esser bravi a tenersi sempre pronti e dare tutto negli allenamenti per sé stessi e per i compagni. Quando si viene chiamati in causa dall’inizio o a gara in corso c’è da dare il meglio. Trovare il gol è il massimo ma non è facile. Bisogna in ogni caso provarci sempre".

Come giudichi il pareggio di Genova?

"Abbiamo portato a casa un buon punto per come si era messa la gara. Siamo rimasti in dieci in trasferta e non era facile tenere botta. Siamo stati bravi, abbiamo avuto un bello spirito. C’è un po’ di rammarico perché in undici contro undici poteva andare diversamente".

Ci fai un bilancio del girone d’andata?

"Nel complesso buono ma la classifica è ancora troppo corta. Si fa presto a scendere o salire. Bisogna tenere i piedi per terra e fare un ritorno altrettanto buono. Abbiamo incontrato difficoltà iniziali ma sui risultati perché le prestazioni ci sono sempre state. Abbiamo perso 5 gare delle prime 6 ma eravamo in un campionato nuovo, con tanti innesti giovani e col problema dei campi di allenamento che non ci dava stabilità".

Domenica ritrovate il Cesena. Pensi si sia ridotto il gap dall’andata?

"A parte i primi 20’ in cui abbiamo preso 2 gol ce la siamo giocata anche all’andata. A maggior ragione lo faremo in casa dove abbiamo una marcia in più".

Gianluca Bondielli

Nella foto, Mattia Finotto