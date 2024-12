L’intervista Il capitano, che incarna lo spirito di sacrificio della squadra apuana, traccia un bilancio di questa prima parte di campionato. Imperiale: "Viviamo un sogno emozionante»

Non è un capitano per caso Marco Imperiale (nella foto). Il difensore siciliano incarna lo spirito di questa Carrarese mai doma che sul campo lotta su ogni pallone ed ha un incredibile spirito di sacrificio. Una squadra operaia ma al tempo stesso dotata anche di tecnica e qualità. Le stesse che, partita dopo partita, Imperiale sta mettendo in mostra anche in una categoria superiore di cui ormai si è dimostrato ampiamente all’altezza.

Che partita è stata col Cesena? "E’ stata una bellissima partita che abbiamo giocato bene e nella quale abbiamo creato tantissime occasioni. Non le abbiamo concretizzate tutte ma abbiamo segnato il raddoppio nel momento migliore. E’ stata una grandissima prestazione collettiva sia da parte di chi è partito dal primo minuto che da parte di chi è subentrato; il tutto al cospetto di una signora squadra".

Col Cosenza hai saltato la tua unica partita ma hai stretto i denti per tornare subito in campo. Come ti senti adesso? "Diciamo che il problema fisico che ho avuto sta rientrando e sto tornando nella piena efficienza. Ora ci sarà anche la sosta che mi permetterà di recuperare completamente".

Che bilancio tracci di questo 2024 che si è ormai concluso? "Sia io che la squadra stiamo vivendo dei mesi emozionanti. Stiamo giocando partite importantissime per tutti e stiamo continuando ad avere l’entusiasmo mostrato nella precedente stagione che ci ha permesso di fare una grandissima cavalcata ed arrivare in Serie B. Dobbiamo soltanto proseguire su questa strada".

Adesso le squadre della Serie B le avete incontrate tutte. Chi ti ha destato maggior impressione? "Le squadre sono state tutte difficili da affrontare. Se devo proprio fare dei nomi dico il Sassuolo, anche se quello che abbiamo affrontato non era quello di adesso, e aggiungo il Pisa e lo Spezia. Cito queste tre solo perché sono là davanti e c’è una grande differenza di punti con le altre a livello di classifica".

Gianluca Bondielli