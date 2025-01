L’intervista. Il ’pres’ euforico per la nuova avventura: "Sono qui per arrivare più in alto possibile»

Fabrizio Lori, presidente del Mantova Calcio che quasi vent’anni fa sfiorò la promozione in serie A, diventa presidente onorario e responsabile commerciale del Luzzara Calcio.

Lori, da dove nasce questa scelta?

"Ho avuto occasione di conoscere i dirigenti del Luzzara nei mesi scorsi. Ho trovato gente in gamba, molto ben preparata, che ha saputo creare un ambiente organizzato, quasi da livello professionistico, pur essendo attivi nel campo dilettantistico. Per questo ho accolto con favore la proposta di collaborazione, perché qui credo di poter mettere a frutto la mia esperienza che ho maturato nel calcio".

In vista del centenario di fondazione, che sarà fra tre anni, qui si aspettano molto da lei…

"Beh, non posso certo garantire la promozione in Serie B o in Serie A… Sarebbe un obiettivo impensabile. Ma cercherò di mettermi a disposizione per arrivare quanto più in alto possibile. Ho ancora buoni contatti con procuratori, con aziende, con gente che ha un ottimo rapporto con il mondo del calcio. Cercherò di far valere questi contatti per aiutare il Luzzara. Ovviamente proseguendo l’attività della mia Fondazione, dove giocano tanti ragazzi con disabilità, che noi chiamiamo… speciali".

Da alcuni anni lei è fuori dal Mantova e dal calcio professionistico. Non ha mai avuto proposte da qualche società?

"Qualche contatto c’è stato. Ma alla fine mi sono reso conto che non c’erano le condizioni adatte per una collaborazione davvero seria. Venivo chiamato soprattutto per fare da… parafulmine. Per risolvere i problemi. A Luzzara credo che non sarà così".

Ci dobbiamo aspettare qualche suo ex campione del Mantova in arrivo a Luzzara?

"Non lo posso escludere. Ho ancora buoni rapporti con manager, tecnici e giocatori. Se possono essere utili li chiameremo volentieri".

Ho sentito un dialogo fra lei e il presidente Meneghinello. Già parlate di possibili tornei con squadre di disabili qui a Luzzara…

"La mia Fondazione a Mantova e il Luzzara Calcio possono collaborare insieme per molte cose. Ripeto: qui sono organizzati come una società di ben più alto livello. Hanno una Club House, sanno organizzare eventi, hanno un buonissimo team di persone affiatate. Posso dire di aver ritrovato quello spirito di squadra che ho vissuto nei primi anni al Mantova. E le garantisco che è una sensazione davvero molto positiva".

Antonio Lecci