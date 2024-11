L’intervista. Il tecnico Villa mastica amaro: "Due tiri, due gol»

La seconda Pistoiese di Alberto Villa non concede il bis: dopo la bella vittoria casalinga col Piacenza, la squadra arancione naufraga a Cattolica contro lo United Riccione, che sinora non aveva mai vinto tra le mura amiche. Villa non è contento ovviamente, ma invita i suoi a voltare pagina. "È dura commentare una partita del genere: prendi due tiri in porta e becchi due gol – esordisce –. E dire che abbiamo avuto 4, 5 occasioni da rete, ce ne hanno annullata una, c’era un rigore netto nel finale e siamo andati in vantaggio subito: insomma, la gara si era messa bene". Il subitaneo vantaggio, probabilmente ha illuso gli arancioni, che nel resto del confronto hanno avuto opportunità da gol ma, specie dopo aver incassato il 2-1, hanno creato poco.

"Purtroppo abbiamo incassato due gol su altrettanti nostri errori. Che cosa bisogna fare adesso? È necessario lavorare sodo in allenamento, durante la settimana, per correggere certi sbagli. Bisogna essere più bravi nella lettura di certe situazioni, perché in queste partite chi mantiene la calma, la lucidità, riesce a giocare sino alla fine. Quello che mi ha dato più fastidio, è stata la fragilità mentale dopo aver subito il pareggio. Le partite non sono finite, è necessario continuare a macinare gioco, perché le caratteristiche e le possibilità per vincere gli incontri le abbiamo. Non eravamo fenomeni domenica scorsa, non siamo scarsi ora. Ora pensiamo a lavorare, domenica ci attende un’altra partita importante". Infine, i complimenti a Maldonado e Accardi, titolari. "Hanno fatto bene, ma devono trovare la miglior condizione".

Gianluca Barni