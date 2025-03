L’intervista. Sospiro di sollievo per mister Villa: "Successo pesante»

"Un successo fondamentale per il nostro obiettivo". Se avessimo osservato Alberto Villa al momento del gol di Basanisi che ha deciso la partita, probabilmente lo avremmo visto tirare un grosso sospiro di sollievo. La sua Pistoiese ha disputato una gara al di sotto delle aspettative, impantandosi per oltre un’ora di gioco nella palude dello United Riccione. "Sulla carta poteva sembrare una partita facile, ma io avevo annunciato già alla vigilia che non sarebbe stato così - ha ricordato l’allenatore arancione -. In situazioni simili il rischio maggiore è quello di avere troppa frenesia ed è stato proprio il problema che abbiamo avuto noi questo pomeriggio. Abbiamo sbagliato tanto, troppo al momento del passaggio finale, se avessimo avuto maggior precisione negli ultimi venti metri avremmo potuto sbloccarla molto prima. La squadra comunque ha avuto il predominio per tutti I 90’ e ha gestito il possesso palla non rischiando quasi mai".

Una vittoria che permette a Bertolo e compagni di consolidare la terza posizione, rintuzzando gli assalti del Tau Altopascio. "In questo momento della stagione ogni vittoria è pesante - ha sottolineato Villa - perché tutte le compagini hanno un obiettivo per il quale lottare. La svolta del match? Ce ne sono state diverse. Ho provato a smuovere la squadra coi due cambi all’intervallo, perché alcune cose non funzionavano. Prima c’era stato l’infortunio di Donida: Diodato è entrato in un ruolo non suo, ma è stato bravo a calarsi nella parte ascoldando le mie indicazioni".