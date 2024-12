L’intervista. Villa soddisfatto: "Ottima partita. Ora sotto col Tau»

Missione compiuta. La Pistoiese espugna il "Biavati", terreno di gioco pessimo e privo di illuminazione in una giornata peraltro di foschia. Una vittoria di misura, 1-0, che fa contenti tecnico e squadra. Alle interviste post partita si presentano in due: l’allenatore, Alberto Villa e il difensore Andrea Accardi. "Abbiamo fatto una grande partita – esordisce così Villa –: ottimo atteggiamento dei ragazzi, approccio importante su un campo precario. Non era facile ottenere i tre punti: sapevamo che era una gara ‘sporca’ e c’eravamo preparati a puntino per questo".

Gli arancioni hanno sbloccato il punteggio con il solito Sparacello e poi controllato gli emiliani. "Gli attaccanti hanno fatto bene – riprende Villa –. Non era una gara per calciatori tecnici, che su un campo così fangoso mal si muovevano. Detto questo, sono stati tutti bravi a interpretare la partita. Abbiamo dato prova di notevole solidità di squadra. Ora guardiamo a domenica prossima, quando al ‘Melani’ arriverà la co-capolista Tau. Continuiamo a pensare partita dopo partita, guardiamo a noi stessi, non guardiamo né gli altri né a lunga scadenza. Vogliamo chiudere bene prima della sosta natalizia. Ma attenzione: sappiamo che il Tau è una squadra forte, quindi massima concentrazione e determinazione".

Accardi parla di "vittoria importantissima su un campo difficile, quasi impraticabile. Siamo stati tosti dal primo minuto, è una grande vittoria. Loro non hanno avuto occasioni nitide: siamo stati molto bravi. Sono arrivato da poco, ma ringrazio i ragazzi che mi hanno fatto sentire subito uno di loro".

Gianluca Barni