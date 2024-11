L’Invictasauro ha cambiato allenatore. De Masi esonerato. E’ arrivato Pedone

L’Invictasauro cambia allenatore per provare a dare una svolta alla propria stagione. Dopo un avvio di campionato negativo, il ko casalingo col Belvedere Grosseto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la società del presidente Paolo Brogelli ha deciso di esonerare il tecnico Michele De Masi, prendendo al suo posto Nicola Pedone. L’Invictasauro ha quindi sciolto la riserva ed ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Sarà Nicola Pedone a dirigere la squadra nella seconda parte di stagione ed avrà il compito di conquistare la salvezza. Il tecnico grossetano aveva iniziato l’annata calcistica alla guida della Virtus Amiata in Seconda categoria, per poi rassegnare le dimissioni per motivi personali dopo poche giornate. Una decisione che aveva colto di sorpresa la società amiatina, nonostante Pedone avesse vinto lo scorso anno il torneo di Terza categoria e la Coppa Provinciale. Adesso, dopo poco, Pedone torna in sella. Adesso un nuovo importante incarico con un compito certamente non facile visto come l’Invictasauro è ultima in classifica nel girone B di Promozione con tre punti ottenuti in nove incontri di campionato, frutto di tre pareggi. I grossetani in nove gare di campionato hanno segnato 5 reti e ne hanno subiti 16. De Masi ha pagato gli scadenti risultati della squadra, che rispetto allo scorso anno ha pagato lo scotto della giovane età di alcuni elementi e forse anche della poca qualità nel reparto di centrocampo ed attacco. Il tecnico maremmano ha così a pagato l’inizio di stagione non esaltante con la sua squadra relegata in ultima posizione in classifica non avendo conquistato al momento nessuna vittoria. Pedone ha diretto già il primo allenamento e domenica, per la decima giornata di campionato, i grossetani avranno uno scontro diretto per la salvezza. L’Invicta infatti sarà sul campo del Saline, squadra che ha nove punti in classifica ed è appena fuori dalla zona playout. La scelta del cambio di tecnico dovrà servire – almeno nelle intenzioni – nello scuotere un ambiente che sta vivendo un momento difficile.