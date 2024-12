Liquidati i Portuali. Tris del Montegranaro

MONTEGRANARo

: Taborda, Chimezie, Stortini, Gonzalez G. (35’st Proesmans), Pagliarini, Capodaglio, Perpepaj, Iuvalé (22’st Mangiacapre), Jallow (36’ Tonuzi), Sindic (41’st Malavolta), Di Matteo (32’ Mancini). All. Mengo.

PORTUALI DORICA: Tavoni S., Candolfi, Lucesoli (1’st Pangrazi), Testoni (16’st Mascambruni), Fabiani, Tavoni F., Girolimini (22’st De Marco), Sassaroli, Gioacchini, Guzzini (34’st Catalani), Paloka (22’st Altieri). All. Ceccarelli.

Arbitro: Marco Fiermonte di Macerata.

Reti: 13’ Jallow, 19’ Perpepaj (R), 30’st Guzzini, 33’st Tonuzi.

Note: ammoniti Fabiani, Sassaroli, Di Matteo, Capodaglio.

Il Montegranaro torna alla vittoria casalinga che mancava da cinque turni e supera 3-1 i Portuali Dorica, sempre più invischiati nella zona playout. Via alla gara e subito pericolosi di ragazzi di Mengo con una bella parata di Tavoni su Jallowe. Gli ospiti rispondono con Lucesoli la cui conclusione esce di poco. Al 13’ si sblocca il risultato: Jallow con un fortissimo tiro supera Tavoni per l’1-0. Al 19’ il raddoppio dei locali: Perpepaj si procura un rigore e lo trasforma. Alla mezz’ora brutto infortunio per Jallow costretto ad abbondare il campo. Ripresa con gli ospiti più frizzanti, subito una punizione insidiosa di Guzzini. Al 15’ Sindic sfiora il gol direttamente dalla bandierina, Tavoni si supera. Al 25’ Tonuzi impegna Tavoni, pochi minuti dopo ancora l’estremo difensore ospite su Perpepaj. I Portuali accorciano alla mezz’ora con Guzzini che non sbaglia da pochi passi. Al 33’ il Montegranaro cala il tris con Tonuzi, è la rete che congela il risultato sul 3-1 finale.