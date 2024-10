L’ira di mister Magrini: "Troppi infortuni. Abbiamo giocato una brutta partita"

Non usa giri di parole mister Lamberto Magrini (foto), per parlare della scialba gara dei suoi. "Abbiamo giocato una brutta partita, iniziata malino e finita peggio a parte il primo quarto d’ora del secondo tempo. Abbiamo retto abbastanza bene in difesa ma non siamo ancora una squadra matura per vincere partite di questo tipo. Troppi infortuni ci stanno condizionando, specie in attacco come con Boccardi e Semprini che sono indietro, ma in generale non siamo stati brillanti, c’è poco da dire".

L’Orvietana ha tenuto bene il campo. "Sicuramente abbiamo affrontato un avversario che sta facendo bene, ma noi dobbiamo fare meglio, fare molto di più se vogliamo stare tra le prime. Per merito dell’avversario non siamo stati pericolosi e i cambi non hanno aiutato perché non sono entrati bene".

Senza Candido, Bianchi e Giannetti e con Masini non al meglio non era facile capovolgere l’inerzia. "Il campo lo teniamo bene e abbiamo concesso poco ma ci è mancata la lucidità in alcune situazioni. Con Pescicani nel finale abbiamo avuto situazioni interessanti ma non ha tirato ed è un peccato perché ha quelle qualità ma non se l’è sentita. Di Paola? Spero non sia nulla ma un po’ sono preoccupato perché non è uno che alza facilmente bandiera bianca quando è in campo. Candido ha una contusine al costato e sabato sera ha sentito forte dolore, peccato non averlo avuto perché avrebbe fatto comodo. Ruggiero? Non ha ascoltato cosa gli dicevo, purtroppo. Volevo che attaccasse la profondità invece veniva incontro. Farneti non era al top ma ha tenuto bene".

Nel finale con l’ingresso di Biancon la squadra ha sofferto di meno. "Difesa a tre? Non soffriamo molto e non è quello il problema. A gara in corso si ma dall’inizio non credo". Impossibile non proiettarsi sul prossimo impegno, con un derby che evoca ricordi di altri momenti storici. "Troppo presto per definirla decisiva. Anche vincendo non cambierebbe nulla e lo stesso perdendo. E’ una partita importante tra due squadre forti che vogliono vincere ma non è decisiva. Sicuramente confrontarsi con loro può essere interessante per capire a che punto siamo al di là degli infortuni". Infine sull’avversario, lui che un lontano ex. "L’Orvietana è fastidiosa, fisicamente e tatticamente messa molto bene per la D. Sicuramente può fare un campionato buono e spero che batta i Livorno tra due settimane", ha concluso il tecnico bianconero.

Guido De Leo