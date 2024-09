Lissone e Vis Nova passano in Promozione. Lesmo e Ceriano fuori

Lissone e Vis Nova passano il turno in Coppa Italia. Particolarmente sofferta la qualificazione della squadra di Iotti che impatta 3-3 nell’ultimo combattutissimo match contro Arca. La doppietta di Cesana (foto) e il gol di Cavalli sono il lasciapassare per la sfida contro il Castello Cantù agli ottavi. Bastava un pari ed è arrivata una vittoria invece per la Vis Nova che vince a Castano contro il Pontevecchio grazie alla doppietta di Rigoni. Non riesce l’impresa al Lesmo battuto 2-1 ad Assago in una gara da vincere assolutamente, come per il Ceriano che pareggia 3-3 sul campo del Vistarino. Tutte già fuori le altre dopo due giornate. A nulla serve la tripletta di Gentile nel 4-0 del Seregno sulla COB. Anche il Biassono vince (3-1) sul Valle Olona. La Speranza si impone 3-2 col Lodrino ma è l’Almé a far festa. La Cividatese, infine, passa 2-1 a Concorezzo. Da registrare il passaggio del turno per l’Universal che osservava il proprio turno di riposo.

Ro.San.