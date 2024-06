Livi: "Aquila ambiziosa"

MONTEVARCHI

L’Aquila ha comunicato in via ufficiale i nomi di alcuni dei giocatori confermati, peraltro noti da tempo, come il bomber Edoardo Priore e l’attaccante Lorenzo Boncompagni, prodotto genuino del vivaio rossoblù. Da martedì prossimo, invece, cadranno i veli anche ai nuovi innesti già definiti nelle scorse settimane dal direttore sportivo Donello Resti. La sensazione ad ogni modo è che stia nascendo un Montevarchi di spessore e pronto per iniziare la preparazione, dal 22 luglio, agli ordini del giovane allenatore Nico Lelli: "Un tecnico che condivide in pieno la nostra idea di calcio – ha spiegato il presidente del sodalizio rossoblù Angelo Livi – e che è stato scelto proprio per la capacità, mostrata nel Ghiviborgo e nella precedente collaborazione con Guido Pagliuca a Siena, di unire bel gioco e risultati. Quanto alla nuova rosa, aldilà dei calciatori che proseguiranno l’esperienza montevarchina e delle partenze, credo che la dirigenza abbia lavorato, attraverso il diesse Resti, nella maniera migliore possibile per prendere quei profili individuati di concerto con il mister e funzionali al suo gioco".

È soddisfatto il numero uno di via Gramsci che ha anche ringraziato gli atleti ormai accasati altrove o in procinto di farlo. Tra loro il gioiellino Marco Bontempi, destinato a quanto sembra a salire tra i professionisti per gli interessamenti di Sestri Levante, Lucchese e Rimini: "Se però non si dovesse concretizzare il suo passaggio in C – ha ripreso Livi – noi ci siamo e riaverlo nell’organico equivarrebbe ad un prezioso valore aggiunto". Dal presidente arriva anche la gratitudine per gli sponsor che hanno rinnovato la sinergia con il club, a cominciare dal principale, la ZCS del Cavalier Fabrizio Bernini: "Avere ancora al fianco un imprenditore così importante e un marchio di prestigio come la Zucchetti Centro Sistemi è per noi motivo di orgoglio, un segno tangibile di affetto e vicinanza. Il mio impegno personale adesso sarà di portare Fabrizio in tribuna a seguire una nostra partita". Giova riepilogare, infine, le trattative che, salvo sorprese, saranno ufficializzate la settimana ventura.

Indosseranno la maglia dell’Aquila il portiere Conti, il mediano Sesti e il difensore Ficini, in arrivo dal Figline; il centravanti Carcani, il trequartista Orlandi e il terzino Vecchi, che seguiranno Lelli dal Ghiviborgo, mentre dalla Sangiovannese, operazione complessa, potrebbe essere prelevato un altro difensore, Christian Farini. Altre novità di un certo rilievo sono attese nel fine settimana.

Giustino Bonci