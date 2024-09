Livorno, Indiani elogia la squadra. “Ma ci serve una punta”

Livorno, 26 agosto 2024 – Non era scontato vincere all’esordio per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro lo Zenith Prato centra la prima vittoria stagionale. Gli amaranto superano il turno e avanzano in Coppa Italia grazie alle reti di Alessandro Malva, Moussa Seck Ndoye e Riccardo Capparella. Una partita iniziata in salita con la squadra di mister Paolo Indiani che ha fatto i conti con una primissima fase di assestamento.

“Credo sia stata la stanchezza – spiega Paolo Indiani – ma nella prima mezz’ora loro erano più brillanti di noi, siamo partiti contratti – ha detto – La vittoria però è assolutamente meritata”. Gli amaranto infatti dopo aver sbloccato la gara e con il successivo cambio modulo e di interpreti, hanno indirizzato la gara sui binari giusti finendo per gestire alla perfezione il vantaggio: “Già dopo il primo gol eravamo in controllo della gara, ma dopo il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ci siamo stabiliti e abbiamo condotto bene la seconda frazione. Dobbiamo avere più soluzioni”.

A proposito di ingressi il tecnico Indiani ha poi parlato del capitano Andrea Luci e di tutto il reparto offensivo: “Il suo apporto alla partita è stato fondamentale, Regoli è stato spostato a centravanti dopo l’infortunio di Malva. Non è il suo ruolo naturale, ma per causa di forza maggiore lo abbiamo dovuto fare. Capparella invece è un ragazzo davvero in gamba, non ha saltato un minuto di allenamenti e ha fatto tutte le amichevoli. Si meritava la rete”. Non è passata inosservata la scelta, forzata, di schierare 5 under invece dei 3 prestabiliti: “Siamo una squadra che vuole vincere il campionato e non dovremmo ritrovarci con 2 giovani in più. Al momento non abbiamo una punta naturale. Se vogliamo fare un campionato di vertice, dobbiamo trovarla quanto prima”.