Livorno-Siena 3-1, amaranto a valanga

Livorno, 16 febbraio 2025 – Non c’era miglior modo per festeggiare i 110 anni di storia per il Livorno che stravince il derby contro il Siena e conferma la propria prepotenza in questo campionato.

Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che vanno avanti con una punizione di Boccardi. Padroni di casa che però non si scompongono e in sette minuti trovano le tre reti definitive con la doppietta di Rossetti e Bacciardi. Amaranto avanti con il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Giacomo Siniega, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti. A centrocampo Jacopo Marinari e Alberto Arcuri con Andrea Bacciardi confermato in mezzo al campo insieme a Filippo Bellini. Sulla trequarti la spuntano Federico Dionisi e Vieri Regoli con Simone Rossetti nel ruolo di centravanti.

Dopo soli sette minuti Indiani è costretto subito al cambio con Regoli che, a causa di un colpo non riesce a proseguire, al suo posto Federico Russo. Lo stesso numero 10 al quarto d’ora di gioco colpisce in pieno la traversa. Nonostante i padroni di casa sembravano avere il pallino del gioco a passare in vantaggio sono i bianconeri con la rete di Boccardi che, poco prima della mezz’ora, lascia partire un siluro su punizione che sorprende Cardelli. Provano a reagire immediatamente gli amaranto con i tiri di Dionisi, Bacciardi e Russo ma il portiere Giusti è attento e para senza problemi.

Livorno che però è vivo e riesce a trovare il pari al 31esimo con Rossetti che con un movimento da grande attaccante, con stop di petto a seguire e difesa del pallone, trafigge il portiere del Siena e riporta in pari la gara. Padroni di casa che, galvanizzati dal pareggio, trovano immediatamente anche il raddoppio sempre con Rossetti che, imbeccato da un passaggio illuminante di Russo, incrocia con il mancino segnando la sua doppietta personale.

Gli amaranto sono in versione schiacciasassi e al minuto 38 calano il tris con Bacciardi che, dopo un’azione convulsa in mezzo all’area di rigore, lascia partire un destro imprendibile dai trenta metri che bacia la parte bassa della traversa e si deposita in rete. Il primo tempo finisce così con la squadra in vantaggio di due reti. La seconda frazione riparte con un’occasione a testa con Dionisi che risponde al tentativo di Semprini. Gli amaranto non si accontentano e scattata l’ora di gioco provano a trovare il poker con Russo che, a tu per tu con Giusti, calcia potente ma troppo centrale. Con la partita praticamente in cassaforte il Livorno gestisce alla perfezione il vantaggio senza forzare le azioni ed evitando alcun tipo di rischio. Dopo quattro minuti di recupero esplode così la festa all’Armando Picchi con la squadra che festeggia sotto un’euforica Curva Nord un risultato che ha il sapore di una promozione.

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega (46' D'Ancona); Marinari, Bacciardi, Bellini (65' Hamlili), Arcuri; Regoli (7' Russo), Dionisi (78' Luci); Rossetti (82' Gucci). A disposizione: Tani, Malva, Calvosa, Bonassi. All. Indiani

Siena (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola; Bianchi (75' Farneti), Mastalli (82' Candido), Suplja (60' Masini); Ruggiero (46' Giannetti); Boccardi, Semprini (60' Carbè). A disposizione: Stacchiotti, Biancon, Pescicani, Calamai. All. Magrini

Arbitro: Francesco Martini (Valdarno)

Reti: 23' Boccardi, 33' Rossetti, 36' Rossetti, 40' Bacciardi

Note: angoli 5-3; ammoniti Marinari, Siniega, Cavallari, Risaliti, Di Paola; recupero 3'+4'