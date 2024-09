Lo Jolo spegne la Folgor: terza vittoria di fila. Maliseti, giornata no contro il Quarrata

Una giornata nel complesso soddisfacente, considerando che Prato esprime l’attuale prima della classe per quanto concerne il girone D. Quasi tutte la formazioni pratesi però, a ben vedere, hanno più o meno motivi per guardare avanti con una certa fiducia. E’ la sintesi del terzo turno del campionato di Prima Categoria, che è andato in archivio proprio ieri. Sugli scudi è salito lo Jolo, che ha centrato il terzo successo nel torneo in altrettante partite disputate. Bettazzi su rigore ha aperto le danze contro la Folgor Calenzano, con il risultato finale di 2-0 che premia gli uomini del club di Gianrico Antoni issandoli a quota 9 punti. Se l’Atletico Casini Spedalino fosse riuscito a bloccare almeno sul pari il Settimello il sodalizio pratese sarebbe primo in solitaria, ma se il buongiorno si vede dal mattino ci sono comunque le premesse per bissare il cammino più che positivo della scorsa stagione (magari con un epilogo diverso).

Ma può far festa anche il CF 2001, che in virtù dell’2-0 imposto a domicilio alla Virtus Rifredi ha finalmente cancellato quello "0" che permaneva alla voce "punti conquistati in campionato" ed è così riuscito a raggiungere la metà della graduatoria. Raggiungendo in graduatoria il Maliseti, incappato in una evidente giornata-no contro il Quarrata: il sodalizio quarratino che da qualche mese ha nella stanza dei bottoni Elio Menna ("storico" dirigente del Casale) ha vinto 3-0 e gli uomini di mister Masi sono dunque chiamati a rialzarsi al più presto (magari sfoderando una prestazione di livello già domenica prossima contro il sopracitato Atletico Casini Spedalino).

Bicchiere mezzo pieno per il Prato Nord tutto sommato, considerando che la banda Rondelli ospitava l’AM Aglianese che è fra le candidate più accreditate per il salto in Promozione. Lunardi e Calamai hanno firmato le marcature che hanno fatto sì che il confronto si chiudesse sul 2-2: le contendenti si sono pertanto spartite equamente la posta in palio. Tutto da rifare per il CSL Prato Social Club: il San Godenzo è riuscito a capitalizzare al meglio il fattore-campo, superando i giocatori di coach Campolo in virtù del 2-1 finale. Sarà quindi importante mandare un segnale di ripresa per il morale e per mettere in guardia le rivali, meglio se ripartendo dal prossimo impegno casalingo contro il Sagginale. Non c’è ad ogni modo niente di deciso né di definitivo: la stagione è ancora lunga e saranno come di consueto continuità di rendimento e determinazione a fare la differenza.

Giovanni Fiorentino