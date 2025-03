Lo Jolo tiene testa alla capolista Settimello. La Pietà torna a ruggire: tre sberle a Montale

Un turno in forse sino a poche ore prima, a causa del maltempo, che ha portato al rinvio di una manciata di partite. Ma tutto sommato, la ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è svolta senza eccessive complicazioni. Si parte dalla Prima Categoria, girone D, dove allo Jolo non è riuscito lo sgambetto alla capolista: Balli ha siglato il gol dell’1-1 esterno sul campo del Settimello, che mantiene nove punti di margine sugli uomini di mister Ambrosio. E questi ultimi sono stati agganciati al secondo posto dal Quarrata dell’ex-Diodato, capace di battere 2-1 il Prato Nord.

Il derby-salvezza fra CSL Prato Social Club e Casale Fattoria si è chiuso sull’1-1 (Pagnotta da un lato, Chafiq dall’altro) che consente ai padroni di casa si restare al di sopra della linea di galleggiamento (mentre gli ospiti sono chiamati una volta di più a risalire la china). Colpo di coda del Maliseti Seano, che con il 3-1 inflitto alla Gallianese può continuare a credere nella salvezza.

Scendendo in Seconda Categoria e ricominciando dal girone C, torna a ruggire la Pietà: il 3-0 esterno inflitto alla Virtus Montale (Dano, Melani, Maccioni) fa sì che la banda Trupia mantenga il primato in graduatoria e porti a quattro punti il divario sul San Niccolò secondo (bloccato sullo 0-0 dal Mezzana). Gramigni da una parte e Perna dall’altra hanno certificato l’1-1 fra Valbisenzio e Montemurlo, con i montemurlesi di Ermini che restano comunque in zona-promozione. Posizioni nobili alle quali si sta riavvicinando la Galcianese, che con Cirri, Sanesi e Tartoni ha espugnato il campo del Vernio fanalino di coda 3-1.

Il Chiesanuova ha pareggiato 1-1 nella tana del Cintolese e resta fuori dalle sabbie mobili, al pari del Tavola dopo aver regolato per 1-0 (con acuto di Vinci) l’Olimpia Quarrata. Chiusura con il girone F, con il Poggio a Caiano primo della classe che continua a marciare a pieno ritmo: Ciolini e Ceni hanno griffato il 2-0 interno sul San Giusto.

I ragazzi di coach Marchetti dovranno tuttavia continuare a guardarsi le spalle dal Daytona, che ha violato il terreno di gioco della Virtus Comeana con un netto 3-0 restando in scia. Giornata-no anche per la Polisportiva Naldi, caduta ad Empoli contro il Santa Maria (vittorioso per 2-0). Shtjefni (due volte) Scognamiglio e Traversi hanno infine messo le firme sotto il 4-4 certamente inusuale che La Querce ha ottenuto sul campo del Sesto.

